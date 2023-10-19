В Киеве на Майдане попрощались с командиром подразделения 72 ОМБр Сергеем Иконниковым

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Поминальная служба состоялась в Михайловском златоверхом соборе.

Отдать последний почет Герою пришли Петр Порошенко, народные депутаты и депутаты Киевсовета, собратья, друзья и учителя Сергея.

Порошенко сообщил, что Сергей на днях должен получить свое первое офицерское звание.

Друзья, собратья и педагоги Сергея рассказали, что он с детства был целеустремленным, искренним и открытым парнем.

13 октября Иконников погиб на угледарском направлении.