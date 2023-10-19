В Киеве на Майдане попрощались с командиром подразделения 72 ОМБр Сергеем Иконниковым
19 октября на Майдане Незалежности сотни людей провели в последний путь младшего командира подразделения 72 ОМБр "Черные Запорожцы" Сергея Иконникова
Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".
Поминальная служба состоялась в Михайловском златоверхом соборе.
Отдать последний почет Герою пришли Петр Порошенко, народные депутаты и депутаты Киевсовета, собратья, друзья и учителя Сергея.
Порошенко сообщил, что Сергей на днях должен получить свое первое офицерское звание.
Друзья, собратья и педагоги Сергея рассказали, что он с детства был целеустремленным, искренним и открытым парнем.
13 октября Иконников погиб на угледарском направлении.
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