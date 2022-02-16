В Киеве на Майдане Незалежности раздался гимн СССР, это появилось в трансляции Reuters
Вечером 15 февраля во время прямой трансляции агентства Reuters с Майдана Незалежности в Киеве, посвященной угрозе военного вторжения России, раздался гимн СССР
Трансляция доступна на YouTube-канале Reuters .
Продюсер "TV Reuters" в Украине Сергей Каразий в сообщении на Facebook подчеркнул, что агентство просто ведет трансляцию вживую и не может контролировать звуки вокруг.
Автоматическая камера агентства установлена на одном из балконов гостиницы "Украина" и Каразий предполагает, что гимн мог включить кто-нибудь из его жителей.
"За происходящее в кадре мы, разумеется, не можем нести ответственность. Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина. Так же как мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних. балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко вертел Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы", - написал он.
Продюсер агентства предоставил обоснование самому факту ведения трансляции под названием "Взгляд на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса".
Он уточнил, что медиа по всему миру хотят показать, как выглядит Украина сейчас, и материалы агентства, в частности, трансляция, помогают в этом.
"Почему выбрали именно эту картинку, думаю, объяснять не надо – Майдан это символ и сердце Украины. Ракурс и место выбирал я сам", – отметил он.
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