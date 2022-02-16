В Киеве на Майдане Незалежности раздался гимн СССР, это появилось в трансляции Reuters

Трансляция доступна на YouTube-канале Reuters .



Продюсер "TV Reuters" в Украине Сергей Каразий в сообщении на Facebook подчеркнул, что агентство просто ведет трансляцию вживую и не может контролировать звуки вокруг.



Автоматическая камера агентства установлена на одном из балконов гостиницы "Украина" и Каразий предполагает, что гимн мог включить кто-нибудь из его жителей.



"За происходящее в кадре мы, разумеется, не можем нести ответственность. Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина. Так же как мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних. балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко вертел Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы", - написал он.



Продюсер агентства предоставил обоснование самому факту ведения трансляции под названием "Взгляд на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса".



Он уточнил, что медиа по всему миру хотят показать, как выглядит Украина сейчас, и материалы агентства, в частности, трансляция, помогают в этом.



"Почему выбрали именно эту картинку, думаю, объяснять не надо – Майдан это символ и сердце Украины. Ракурс и место выбирал я сам", – отметил он.

Напомним, что 16 февраля министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.

Несмотря на заявления РФ об отводе части войск от границы Украины, в НАТО не видят признаков деэскалации .

Президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании Л/ДНР, однако в Кремле считают, что это не коррелируется с Минскими договоренностями.

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