В Киеве на Галицкой площади демонтировали элементы советского обелиска "Город-герой Киев"

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на замглавы КГГА Анну Старостенко.

Демонтажом занимается Департамент территориального контроля города Киева.

В Департаменте рассказали, что во время выполнения работ с обелиска "Город-герой Киев" убрали звезды на боковых сторонах и аннотационную доску на русском языке. Кроме того, сменили надпись "1941" на "1939", указав корректную дату начала Второй мировой войны.

"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!", - подчеркнула Старостенко.