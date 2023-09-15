В Киеве на Галицкой площади демонтировали элементы советского обелиска "Город-герой Киев"
В Киеве демонтировали элементы советского обелиска "Город-герой Киев" на Галицкой площади: он входит в предварительный перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на замглавы КГГА Анну Старостенко.
Демонтажом занимается Департамент территориального контроля города Киева.
В Департаменте рассказали, что во время выполнения работ с обелиска "Город-герой Киев" убрали звезды на боковых сторонах и аннотационную доску на русском языке. Кроме того, сменили надпись "1941" на "1939", указав корректную дату начала Второй мировой войны.
"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!", - подчеркнула Старостенко.
- 1 августа в Киеве из монумента "Батькивщина-мать" демонтировали советский герб в рамках проекта "Тризуб Батькивщины". Кроме того, монумент планируют переименовать .
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