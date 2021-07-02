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В Киеве на фестивале Atlas Weekend будет работать центр массовой вакцинации, - МЗ

2 июля, 2021 пятница
09:52

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в течение фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ будет работать центр массовой вакцинации

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.

"Наша цель - сделать прививку от COVID-19 как можно большему количеству украинцев, чтобы достичь коллективного иммунитета. В течение следующей недели на Atlas Weekend в Киеве будет работать еще один центр массовой вакцинации. Это позволит не только защитить больше людей от коронавируса, но и популяризировать прививки среди молодежи ", - отметил Ляшко.

Центр вакцинации будет работать с 5 по 11 июля с 10:00 до 16:00. Прививаться там могут все желающие по предварительной записи, которая доступна по ссылке (билет на сам фестиваль для процедуры иммунизации иметь не надо). В центре будут вакцинировать препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Прививки будут делать восемь мобильных бригад иммунизации. Также на территории центра будет дежурить команда по оказанию экстренной медицинской помощи.

"Для нас очень важно публично поддержать вакцинацию. Нам, как представителям креативной индустрии, очень важно, чтобы бурные времена пандемии закончились побыстрее. Поэтому мы с партнерами организуем центр вакцинации от COVID-19 на территории ВДНХ, во время фестиваля, чтобы все желающие имели возможность вакцинироваться", - сказал генеральный директор Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко.

  • Напомним, по состоянию на 2 июля в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев COVID-19.

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карантин
Atlas weekend
ВДНХ
Коронавирус
COVID-19
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