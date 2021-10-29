В Киеве на дороге образовался огромный провал из-за аварии водоснабжения
В результате прорыва труб водоснабжения на перекрестке бульвара Перова и проспекта Алишера Навои произошел провал проезжей части
Как отметили в патрульной полиции Киева, инцидент произошел вечером 29 октября.
Авария сделала невозможным проезд от бульвара Перова в направлении Радужной улицы.
Дорожное покрытие провалилось на двух полосах из шести. В Киевавтодоре говорят, что провал произошел из-за прорыва инженерных сетей Киевводоканала. В настоящее время работники коммунальных предприятий пытаются локализовать аварию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.46
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.79
- Актуальное
- Важное