В Киеве на дороге образовался огромный провал из-за аварии водоснабжения

Как отметили в патрульной полиции Киева, инцидент произошел вечером 29 октября.

Авария сделала невозможным проезд от бульвара Перова в направлении Радужной улицы.

Дорожное покрытие провалилось на двух полосах из шести. В Киевавтодоре говорят, что провал произошел из-за прорыва инженерных сетей Киевводоканала. В настоящее время работники коммунальных предприятий пытаются локализовать аварию.

