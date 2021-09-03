В Киеве на Доме профсоюзов повесили большой баннер с экс-нардепом Мураевым, его уже снимают

Об этом сообщает Цензор.Нет .



Кроме фото политика, на баннере размещена реклама телеканала "НАШ" и надпись "Здесь наша земля!" на фоне карты Украины.



Также внизу баннера написано: "7 ноября мы обсудим с вами новую формулу Украины". Пока не известно, что анонсировал экс-нардеп.



Активист "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус написал в Facebook: "Мураева снимают. Все под контролем. Профсоюзы"



Напомним, что Мураев не признает российской агрессии, заявляя, что в Украине - гражданский конфликт.

Дом профсоюзов был главным зданием, где жили участники Революции Достоинства, там работал пресс-центр, готовили пищу для участников, также там оказывали первую помощь пострадавшим от действий правоохранителей и титушек. 19 февраля 2014 года там произошел пожар.