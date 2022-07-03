В Киеве на детской железной дороге начал ездить настоящий паровоз
На Киевской детской железной дороге 3 июля после ремонта начал курсировать паровоз
Об этом сообщила Укрзализныця в телеграмме .
"На Киевской детской железной дороге после ремонта начал курсировать настоящий паровоз. Он был построен в 1951 году на заводе имени Карла Маркса в городе Бабельсберг (Германия). В Киев он был завезен как репарация после Второй мировой войны", - отметили в ведомстве.
Сейчас это единственный паровоз, который используют на сети детских железных дорог. Он имеет историческое и самовольное значение. Именно этот паровоз открывал движение поездов по малой магистрали Киева в 1953 году.
В конце 90-х годов ХХ века его прекратили использовать на детской железной дороге и задействовали для организации ретропоездок по узкоколейкам Украины. В 2005 году локомотив вернули на детскую железную дорогу, чтобы снова перевозить гостей магистрали.
"В 2021 году локомотив был отправлен на ремонт в локомотивный депо Сновск на Черниговщине. Даже во время оккупации Черниговщины железнодорожники продолжали выполнять капитальный ремонт паровоза, и теперь он катает гостей детской железной дороги", - отметили в Укрзализныци.
- 4 июня в Сырецком парке Киева возобновила работу детская железная дорога. Она работает с четверга по воскресенье.
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