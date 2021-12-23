В Киеве на Броварском проспекте столкнулись 4 автомобиля: двоих пострадавших вырезали из машин
На столичном Броварском проспекте ночью, 23 декабря, Volkswagen Polo спровоцировал столкновение четырех машин: госпитализировали троих человек
Об этом сообщили Вартові.Еспресо .
В Днепровском районе столицы на Броварском проспекте, по словам свидетелей, водитель Volkswagen Polo выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с автомобилем Chevrolet Lacetti.
Это спровоцировало еще 2 аварии: Volkswagen Jetta, следовавший сразу за Chevrolet, въехал в левую сторону последней, а по касательной досталось Seat Altea XL, у которого оторвало боковое зеркало заднего вида.
В результате аварии были госпитализированы три человека: водитель Volkswagen Polo и водитель Chevrolet с пассажиром. Последних пришлось вырезать из салона авто.
В направлении Броваров была небольшая пробка.
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