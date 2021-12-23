В Киеве на Броварском проспекте столкнулись 4 автомобиля: двоих пострадавших вырезали из машин

Об этом сообщили Вартові.Еспресо .



В Днепровском районе столицы на Броварском проспекте, по словам свидетелей, водитель Volkswagen Polo выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с автомобилем Chevrolet Lacetti.



Это спровоцировало еще 2 аварии: Volkswagen Jetta, следовавший сразу за Chevrolet, въехал в левую сторону последней, а по касательной досталось Seat Altea XL, у которого оторвало боковое зеркало заднего вида.



В результате аварии были госпитализированы три человека: водитель Volkswagen Polo и водитель Chevrolet с пассажиром. Последних пришлось вырезать из салона авто.



В направлении Броваров была небольшая пробка.