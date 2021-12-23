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В Киеве на Броварском проспекте столкнулись 4 автомобиля: двоих пострадавших вырезали из машин

23 декабря, 2021 четверг
07:09
Общество

На столичном Броварском проспекте ночью, 23 декабря, Volkswagen Polo спровоцировал столкновение четырех машин: госпитализировали троих человек

  • ДТП на Броварском проспекте
  • ДТП на Броварском проспекте
  • ДТП на Броварском проспекте
  • ДТП на Броварском проспекте
  • ДТП на Броварском проспекте
  • ДТП на Броварском проспекте
  • ДТП на Броварском проспекте
  • ДТП на Броварском проспекте
  • ДТП на Броварском проспекте

Об этом сообщили Вартові.Еспресо .

В Днепровском районе столицы на Броварском проспекте, по словам свидетелей, водитель Volkswagen Polo выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с автомобилем Chevrolet Lacetti.

Это спровоцировало еще 2 аварии: Volkswagen Jetta, следовавший сразу за Chevrolet, въехал в левую сторону последней, а по касательной досталось Seat Altea XL, у которого оторвало боковое зеркало заднего вида.

В результате аварии были госпитализированы три человека: водитель Volkswagen Polo и водитель Chevrolet с пассажиром. Последних пришлось вырезать из салона авто.

В направлении Броваров была небольшая пробка.


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Вартові.Еспресо
новости Киева
Броварской проспект
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