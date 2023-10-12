В Киеве на блокпосте военный выстрелил в колеса автомобиля, который водитель не остановил по требованию
В Святошинском районе Киева утром 12 октября военнослужащий на блокпосте выстрелил в колеса автомобиля, который водитель отказался остановить по требованию
Об этом hromadske сообщила представитель Главного управления полиции Киева Юлия Гирдвилис.
"По требованию одного из военных водитель транспортного средства не осуществил остановку. После этого военный выстрелил в колеса автомобиля", — рассказала она и отметила, что водитель получил ранение, но от госпитализации отказался.
На месте работает следственно-оперативная группа, документирующая детали инцидента. Позже правоохранители определятся с правовой квалификацией происшествия.
Отметим, что аналогичный случай, когда нарушитель ПДД сопротивлялся полицейскому, произошел 29 августа в Днепре.
Мужчина нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие , в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.
СМИ писали, что нарушитель, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. С ним в машине находились молодая жена и двое детей.
Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил , что поддерживает патрульных полицейских.
"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению Закона. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городская власть Днепра предоставит всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - сказал он.
По словам главы МВД Клименко, продолжается расследование обстоятельств, при которых произошла трагедия.
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