В Киеве на АЗС пассажир такси убил мужчину, который приставал к работнику
В Киеве на проспекте Романа Шухевича на территории автозаправочной станции один мужчина избил до смерти другого
Об этом сообщает сайт Нацполиции в Киеве.
По данным полиции, житель Киева 1995 года рождения несколько раз ударил 45-летнего мужчину, который пытался совершить конфликт с работником АЗС.
"Мы выяснили, что выпивший начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. В защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и уехал, но впоследствии вернулся и вызвал "скорую". Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины ", - рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов.
Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Фигуранту сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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