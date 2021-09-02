В Киеве на Арсенальной грузовик провалился в фонтан, который открыли 1 сентября

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



"Газель" провалилась под землю









На место приехали соответствующие службы, которые огородили машину тентом.



Подъемный кран уже вытащил машину из-под плит "сухого" фонтана.



Никто не пострадал.













Городской глава Виталий Кличко уже отреагировал на инцидент.



"Только вчера открыли обновленную Арсенальную площадь. Водитель привез бутилированную воду в одну из учреждений. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил подъехать ближе", - написал он в Telegram.



По его словам, специалисты проверяют состояние фонтана.



"Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", - подытожил Кличко.



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