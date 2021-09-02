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В Киеве на Арсенальной грузовик провалился в фонтан, который открыли 1 сентября

2 сентября, 2021 четверг
11:41
Общество

В Киеве возле метро "Арсенальная", где 1 числа торжественно открыли фонтан, под землю провалился грузовик

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

"Газель" провалилась под землю




На место приехали соответствующие службы, которые огородили машину тентом.

Подъемный кран уже вытащил машину из-под плит "сухого" фонтана.

Никто не пострадал.






Городской глава Виталий Кличко уже отреагировал на инцидент.

"Только вчера открыли обновленную Арсенальную площадь. Водитель привез бутилированную воду в одну из учреждений. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил подъехать ближе", - написал он в Telegram.

По его словам, специалисты проверяют состояние фонтана.

"Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", - подытожил Кличко.
 

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фонтан
Киев
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