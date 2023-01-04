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В Киеве на 17 станциях кольцевой электрички запустили в тестовом режиме оплату картой и устройствами с NFC

4 января, 2023 среда
20:07
Общество

В Киеве запустили в тестовом режиме валидаторы для оплаты проезда по карте и устройствам с NFC на 17 станциях кольцевой электрички

Об этом информирует Укрзализныця.

"Укрзализныця вместе с киевскими городскими властями запустила в тестовом режиме оплату проезда городской транспортной картой, банковской картой и устройствами с NFC на 17 станциях Киевской кольцевой электрички", - пишет пресс-служба.

Отныне валидаторы с функцией бесконтактной оплаты установлены на остановках Протасов Яр, Киев-Демеевский, Левый берег, Левобережная, Киев-Днепровский, Русановка, Троещина, Троещина-2, Почайна, Зенит, Рубежовский, Святошино, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Сырец и Вышгородская.

Для оплаты проезда необходимо приложить банковскую или транспортную карту или устройство с NFC к валидатору.

"А чтобы подтвердить осуществление оплаты - нужно приложить транспортную карту или банковскую карту к электронному устройству, которые постепенно появятся у всех кассиров в ближайшие недели", - подчеркнули в Укрзализныце.

Также пассажиры Киевской кольцевой электрички могут покупать билеты в приложении Укрзализныци, чат-ботах и соцсетях.

  • С 6 по 8 января в Украине будут идти дополнительные рейсы из Киева в Днепр, Львов, Харьков, Кривой Рог и из Львова в Одессу.

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