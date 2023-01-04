В Киеве на 17 станциях кольцевой электрички запустили в тестовом режиме оплату картой и устройствами с NFC
В Киеве запустили в тестовом режиме валидаторы для оплаты проезда по карте и устройствам с NFC на 17 станциях кольцевой электрички
Об этом информирует Укрзализныця.
"Укрзализныця вместе с киевскими городскими властями запустила в тестовом режиме оплату проезда городской транспортной картой, банковской картой и устройствами с NFC на 17 станциях Киевской кольцевой электрички", - пишет пресс-служба.
Отныне валидаторы с функцией бесконтактной оплаты установлены на остановках Протасов Яр, Киев-Демеевский, Левый берег, Левобережная, Киев-Днепровский, Русановка, Троещина, Троещина-2, Почайна, Зенит, Рубежовский, Святошино, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Сырец и Вышгородская.
Для оплаты проезда необходимо приложить банковскую или транспортную карту или устройство с NFC к валидатору.
"А чтобы подтвердить осуществление оплаты - нужно приложить транспортную карту или банковскую карту к электронному устройству, которые постепенно появятся у всех кассиров в ближайшие недели", - подчеркнули в Укрзализныце.
Также пассажиры Киевской кольцевой электрички могут покупать билеты в приложении Укрзализныци, чат-ботах и соцсетях.
- С 6 по 8 января в Украине будут идти дополнительные рейсы из Киева в Днепр, Львов, Харьков, Кривой Рог и из Львова в Одессу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.52
- Актуальное
- Важное