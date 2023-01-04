Об этом информирует Укрзализныця.

"Укрзализныця вместе с киевскими городскими властями запустила в тестовом режиме оплату проезда городской транспортной картой, банковской картой и устройствами с NFC на 17 станциях Киевской кольцевой электрички", - пишет пресс-служба.

Отныне валидаторы с функцией бесконтактной оплаты установлены на остановках Протасов Яр, Киев-Демеевский, Левый берег, Левобережная, Киев-Днепровский, Русановка, Троещина, Троещина-2, Почайна, Зенит, Рубежовский, Святошино, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Сырец и Вышгородская.

Для оплаты проезда необходимо приложить банковскую или транспортную карту или устройство с NFC к валидатору.

"А чтобы подтвердить осуществление оплаты - нужно приложить транспортную карту или банковскую карту к электронному устройству, которые постепенно появятся у всех кассиров в ближайшие недели", - подчеркнули в Укрзализныце.

Также пассажиры Киевской кольцевой электрички могут покупать билеты в приложении Укрзализныци, чат-ботах и соцсетях.

С 6 по 8 января в Украине будут идти дополнительные рейсы из Киева в Днепр, Львов, Харьков, Кривой Рог и из Львова в Одессу.