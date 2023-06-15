В Киеве на 12 станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи

Об этом информирует Киевская городская государственная администрация .

"Навыкам медицинской помощи будут обучать опытные специалисты и инструкторы: это и первичная оценка состояния пострадавшего, помощь при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах", - объясняют в пресс-службе.

Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00.

На станциях красной линии:

"Шулявская" (промежуточный вестибюль);

"Университет" (промежуточный вестибюль);

"Театральная" (переход);

"Арсенальная" (промежуточный вестибюль).

На станциях синей линии в вестибюлях, перед турникетами :

"Олимпийская";

"Дворец "Украина";

"Площадь Льва Толстого";

"Героев Днепра".

На станциях зеленой линии: