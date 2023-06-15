В Киеве на 12 станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи
В пятницу, 16 июня, для всех желающих состоятся тренинги по медицинской помощи на 12 станциях столичного метро
Об этом информирует Киевская городская государственная администрация .
"Навыкам медицинской помощи будут обучать опытные специалисты и инструкторы: это и первичная оценка состояния пострадавшего, помощь при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах", - объясняют в пресс-службе.
Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00.
На станциях красной линии:
- "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
- "Университет" (промежуточный вестибюль);
- "Театральная" (переход);
- "Арсенальная" (промежуточный вестибюль).
На станциях синей линии в вестибюлях, перед турникетами :
- "Олимпийская";
- "Дворец "Украина";
- "Площадь Льва Толстого";
- "Героев Днепра".
На станциях зеленой линии:
- "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
- "Дружбы народов" (переход);
- "Печерская" (промежуточный вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформой).
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