В Киеве на 11 маршрутах к работе вернулись частные перевозчики
В Киеве постепенно возвращаются к работе частные перевозчики, заработало уже 11 маршрутов
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Телеграмме.
"В Киеве частные перевозчики возобновили работу на 11 маршрутах", – написала КГГА.
В частности, возобновили работу маршруты №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.
В КГГА пообещали по необходимости увеличить количество машин на этих маршрутах, а также на общегородских маршрутах большой протяженности.
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