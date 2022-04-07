В Киеве на 11 маршрутах к работе вернулись частные перевозчики

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Телеграмме.



"В Киеве частные перевозчики возобновили работу на 11 маршрутах", – написала КГГА.



В частности, возобновили работу маршруты №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.



В КГГА пообещали по необходимости увеличить количество машин на этих маршрутах, а также на общегородских маршрутах большой протяженности.

Напомним, посольство Турции, которое переезжало в Черновцы, вернулось в Киев.

В киевском метро возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого"-"Дворец Спорта".

С 4 апреля в Киеве полностью восстановили сообщение Северным и Южным мостами



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