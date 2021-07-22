В Киеве мужчина во время конфликта ранил ножом мать и дочь

Об этом сообщает пресс-служба полиции.



"Между гостем и двумя жительницами квартиры возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщинам удары ножом. Пострадавшие госпитализированы, а злоумышленника полицейские задержали в течение часа. Начато уголовное производство", - говорится в сообщении.



В полицию вечером, 21 июля, поступило сообщение от киевлянина о том, что в соседней квартире на улице Курнатовского находятся две женщины с ножевыми ранениями. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия патрульных полицейских, следственно-оперативную группу и врачей.



Начальник Днепровского управления полиции Андрей Пасичник рассказал, что заявитель услышал крики и увидел, как из квартиры напротив выбежал неизвестный. Он решил зайти к соседям и выяснить обстоятельства.



"Мы установили, что накануне к женщинам пришел знакомый. Во время общения с жительницами квартиры между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес удар младшей женщине. Мать пыталась защитить дочь, а нападавший ее ранил. Пострадавшие, 1958 и 1986 рождения, госпитализированы в больницу. На розыск злоумышленника нам понадобилось меньше часа ", - сказал Пасичник.



Правонарушитель был задержан в квартире сожительницы в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался местный житель, 1994 года рождения, который ранее отбывал наказание за разбойное нападение.

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