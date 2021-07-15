В Киеве мужчина упал на рельсы метро, движение между станциями "Левобережная" и "Дарница" приостановлено
В Киеве на Святошино-Броварской линии метро на рельсы упал человек
Об этом сообщили Вартови.Еспресо .
В Киеве на Святошино-Броварской линии метро на рельсы упал человек.
Движение между станциями "Левобережная" и "Дарница" пока остановлено.
Мужчина скончался на месте.
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