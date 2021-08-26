В Киеве мужчина умер за рулем, произошло ДТП

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



Столкновение автомобилей Renault Megane и Opel Zafira. Неизвестно, водитель какого из автомобилей умер за рулем.



На месте находятся патрульная полиция, следственно-оперативная группа и скорая.



Причину смерти мужчины установит экспертиза.

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