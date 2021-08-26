В Киеве мужчина умер за рулем, произошло ДТП
В Днепровском районе столицы, возле метро Черниговская водитель умер за рулем, в результате чего произошло ДТП
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Столкновение автомобилей Renault Megane и Opel Zafira. Неизвестно, водитель какого из автомобилей умер за рулем.
На месте находятся патрульная полиция, следственно-оперативная группа и скорая.
Причину смерти мужчины установит экспертиза.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.26Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное