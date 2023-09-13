В Киеве мужчина убил ножом прохожего и ранил полицейского во время задержания

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Героев Днепра находится мужчина с ножевым ранением. На место выехало руководство, следственно-оперативная группа районного управления и столичного главка, а также кинологи.

Правоохранители установили, что на улице между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник достал нож и ударил пострадавшего в живот. Впоследствии фигурант скрылся, а 35-летний потерпевший от полученного ранения скончался в карете скорой помощи.

Фото: полиция Киева

В полиции добавляют, что во время задержания фигурант сопротивлялся и нанес ножевое ранение в ногу одному из полицейских территориального подразделения, но это не помешало ему задержать злоумышленника. Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь на месте.

Задержанному, 36-летнему киевлянину, сообщили о подозрениях по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, и по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа во время исполнения им служебных обязанностей.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.