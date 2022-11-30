Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Установлено, что вечером 28 ноября 2022 года неизвестный сообщил на спецлинию Национальной полиции "102" о заминировании здания Офиса президента Украины по ул. Банковой в Киеве. В результате предпринятых следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность "минера" и задержали его. Причину своего поступка мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.



В прокуратуре указали, что по месту жительства 51-летнего подозреваемого были проведены обыски и изъят мобильный телефон с сим-картой, с которой он звонил по поводу "заминирования", а также коммунистическую символику и георгиевские ленты, свидетельствующие о приверженности мужа к "русскому миру".



Открыто производство, санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 8 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый ожидает избрания судом меры пресечения.

Минэнерго сообщает об улучшении ситуации с энергосистемой, однако для уменьшения продолжительности отключений нужно, чтобы не было новых обстрелов инфраструктуры.

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