В Киеве мужчина взорвал себя гранатой у детской площадки
22 марта в Киеве раздался взрыв – в Подольском районе города мужчина взорвал сам себя гранатой
Об этом сообщили экстренные службы в facebook .
Трагедия произошла в переулке Квитневом в Подольском районе столицы. По предварительной информации правоохранителей, в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте.
"Сегодня утром в полицию Киева поступила информация о том, что в переулке Квитневом был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружено тело неизвестного с телесными повреждениями. По указанному адресу немедленно прибыли эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи", - говорится в сообщении.
Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство.
На опубликованных экстренной службой кадрах видно, что инцидент произошел вблизи детской площадки.
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