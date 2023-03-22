Об этом сообщили экстренные службы в facebook .

Трагедия произошла в переулке Квитневом в Подольском районе столицы. По предварительной информации правоохранителей, в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте.

"Сегодня утром в полицию Киева поступила информация о том, что в переулке Квитневом был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружено тело неизвестного с телесными повреждениями. По указанному адресу немедленно прибыли эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и врачи", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство.

На опубликованных экстренной службой кадрах видно, что инцидент произошел вблизи детской площадки.