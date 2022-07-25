Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в телеграме.

По словам представителя пресс-службы, правоохранители задержали киевлянина, распространявшего информацию о позициях ВСУ и киевской терробороны.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении 41-летнему жителю Киева по факту несанкционированного распространения информации о размещении Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны, совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Следствие информирует, что с апреля 2022 года подозреваемый фотографировал местонахождение украинских военных ВСУ и терробороны Киева, все собранные данные посылал через мессенджер российской журналистке.

"Используя мессенджер Telegram, злоумышленник передал указанную информацию гражданке РФ, которая находилась на временно оккупированной территории Донецкой области как специальный корреспондент одного из российских СМИ, аккредитованного в так называемом министерстве информации ДНР", - пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Также отмечается, что при обыске правоохранители изъяли телефон и компьютер с доказательствами. Мужчина использовал разные номера мобильной связи и слова-пароли для общения с российской корреспонденткой.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

СБУ разоблачила шпиона России в Кабмине и его связиста в Торгово-промышленной палате Украины.

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