В Киеве мужчина из окна квартиры стрелял в полицейских, есть раненые

Об этом сообщили Стражи Еспресо.



По предварительным данным, мужчина из окна квартиры выстрелил в полицейских из гладкоствольного оружия. Двоих правоохранителей госпитализировали в медучреждение.



Введена спецоперация "Гром".









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