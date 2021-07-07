В Киеве мужчина из окна квартиры стрелял в полицейских, есть раненые
В Голосеевском районе столицы произошла стрельба
Об этом сообщили Стражи Еспресо.
По предварительным данным, мужчина из окна квартиры выстрелил в полицейских из гладкоствольного оружия. Двоих правоохранителей госпитализировали в медучреждение.
Введена спецоперация "Гром".
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