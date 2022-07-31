Об этом идет речь на сайте музея.

"Мы проводим бесплатные интерактивы и экскурсии для детей с инвалидностью, без родительской опеки, детей переселенцев, а также для военных и их семей. Воспользуйтесь сами или "подвесьте" посещение музея для других!" - отметили в сообщении.

В музее отметили, что в Украине живут более 200 тыс. детей с инвалидностью и лишенных родительской опеки. В результате вторжения РФ более 2 млн несовершеннолетних покинули свои дома, 1 млн - уехали за границу. Эти дети требуют внимания, новых эмоций и возможностей для познания мира и социализации.

Экскурсия в темноте развивает толерантность и эмпатию, наши гиды мотивируют и показывают, что любые жизненные обстоятельства - не приговор. Этот опыт точно подарит незабываемые впечатления и расширит мировоззрение! Желая отблагодарить всех, кто встал на защиту нашей страны, теперь бесплатно проводим нашу "Прогулку во тьме" для ветеранов АТО, военнослужащих ВСУ и бойцов ТрО, а также их семей", - отметили в музее.

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