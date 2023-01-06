В Киеве муниципальный книжный магазин будет собирать российские книги: средства от переработки пойдут на помощь ВСУ

Об этом стало известно из telegram-канала КГГА.

Книги можно принести лично в книжный магазин или отправить по почте. В частности, добавляется, что условия акции остаются неизменными: за принесенные книги предоставляется скидка 10% на покупку новых книг в "Сяйве книги".

"В пользу окружающей среды пошли уже 57 тонн русскоязычных книг, которые принесли горожане. На вырученные средства благотворительный фонд "Гуркот" приобрел и передал внедорожник для ВСУ. Новые поступления аккумулируются на следующий "Сяйвомобиль" или другие не менее важные вещи на передовой" говорится в сообщении.

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28 декабря сообщалось, что количество изданных в Украине русскоязычных книг уменьшилось почти на 60% по сравнению с 2021 годом.

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