В Киеве мотоциклист влетел в отбойник и погиб на месте

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Соломенском районе Киева произошло ДТП с погибшим. На улице Новая в направлении Жулянского моста на железнодорожном переезде водитель скутере не справился с управлением и въехал в отбойник.

Полученные травмы стали фатальными, скутерист скончался на месте. Отметим, что из-за низкого качества дорожного покрытия и несколькими железнодорожными переездами, этот участок дороги является зоной повышеной опасности.

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