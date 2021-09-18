В Киеве мотоциклист влетел в отбойник и погиб на месте
В Соломенском районе столицы водитель скутера въехал в отбойник и погиб от полученных травм
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Соломенском районе Киева произошло ДТП с погибшим. На улице Новая в направлении Жулянского моста на железнодорожном переезде водитель скутере не справился с управлением и въехал в отбойник.
Полученные травмы стали фатальными, скутерист скончался на месте. Отметим, что из-за низкого качества дорожного покрытия и несколькими железнодорожными переездами, этот участок дороги является зоной повышеной опасности.
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