Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"Сегодня, 3 февраля, на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов!" – пишет пресс-служба.

Сообщается, что саперы будут взрывать льды. Это необходимо сделать, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

Жителей города просят не паниковать и сохранять спокойствие. А в случае воздушной тревоги уходить в укрытие.