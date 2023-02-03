В Киеве могут слышать звуки взрывов: на реке Десна будут взрывать ледовый затор
Днем 3 февраля в столице на реке Десна будут взрывать ледовую пробку, поэтому жители города могут слышать звуки взрывов
Об этом информирует Киевская городская военная администрация.
"Сегодня, 3 февраля, на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов!" – пишет пресс-служба.
Сообщается, что саперы будут взрывать льды. Это необходимо сделать, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.
Жителей города просят не паниковать и сохранять спокойствие. А в случае воздушной тревоги уходить в укрытие.
- Кроме того, 1 февраля в пригороде Киева прошли тренировки саперов. Тогда тоже в некоторых районах города раздавались звуки взрывов.
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