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В Киеве могут перекрыть ряд центральных улиц из-за проведения массовых мероприятий 1 декабря: список
Патрульная полиция Киева сообщает о возможном ограничении движения на центральных улицах Киева в среду, 1 декабря, в связи с проведением массовых мероприятий
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
Ограничение движения транспорта возможно на следующих улицах:
- Крещатик;
- Михайловская;
- Шелковичная;
- Лютеранская;
- Круглоуниверситетская;
- Архитектора Городецкого;
- Заньковецкой;
- Садовая;
- Институтская;
- Липская.
Ограничение движения транспорта состоится в связи с массовыми мероприятиями.
- Ранее сообщалось, что в среду, 1 декабря, в 19:00 на Майдане Незалежности запланирована мирная акция "Защити Украину – останови переворот". Ее проводят в связи с тем, что 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию от разведки Украины о том, что 1 декабря готовят государственный переворот. В этом перевороте, по информации Зеленского, мог участвовать Ринат Ахметов.
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