В Киеве могут перекрыть ряд центральных улиц из-за проведения массовых мероприятий 1 декабря: список

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.



Ограничение движения транспорта возможно на следующих улицах:

Крещатик;

Михайловская;

Шелковичная;

Лютеранская;

Круглоуниверситетская;

Архитектора Городецкого;

Заньковецкой;

Садовая;

Институтская;

Липская.

Ранее сообщалось, что в среду, 1 декабря, в 19:00 на Майдане Незалежности запланирована мирная акция "Защити Украину – останови переворот". Ее проводят в связи с тем, что 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию от разведки Украины о том, что 1 декабря готовят государственный переворот. В этом перевороте, по информации Зеленского, мог участвовать Ринат Ахметов.

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Полиция просит водителей обратить внимание на ситуацию и, соответственно, менять запланированные маршруты.Ограничение движения транспорта состоится в связи с массовыми мероприятиями.