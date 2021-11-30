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В Киеве могут перекрыть ряд центральных улиц из-за проведения массовых мероприятий 1 декабря: список

30 ноября, 2021 вторник
19:09
Общество

Патрульная полиция Киева сообщает о возможном ограничении движения на центральных улицах Киева в среду, 1 декабря, в связи с проведением массовых мероприятий

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Ограничение движения транспорта возможно на следующих улицах:

  • Крещатик;
  • Михайловская;
  • Шелковичная;
  • Лютеранская;
  • Круглоуниверситетская;
  • Архитектора Городецкого;
  • Заньковецкой;
  • Садовая;
  • Институтская;
  • Липская.
Полиция просит водителей обратить внимание на ситуацию и, соответственно, менять запланированные маршруты.

Ограничение движения транспорта состоится в связи с массовыми мероприятиями.
  • Ранее сообщалось, что в среду, 1 декабря, в 19:00 на Майдане Незалежности запланирована мирная акция "Защити Украину – останови переворот". Ее проводят в связи с тем, что 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию от разведки Украины о том, что 1 декабря готовят государственный переворот. В этом перевороте, по информации Зеленского, мог участвовать Ринат Ахметов.
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