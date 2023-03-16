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В Киеве могут отменить остановку наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги

16 мартa, 2023 четверг
15:00
Общество

Городские власти Киева рассмотрят просьбы граждан об отмене остановок наземного общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги

Соответствующая петиция на 16 марта набрала 7227 подписей.

Автор петиции просит отменить остановку общественного транспорта во время воздушных тревог в столице, поскольку из-за этого многие не успевают доехать на работу.

"Я считаю, что надо отменить остановку общественного транспорта, поскольку это негативно сказывается на людях, которые не могут доехать банально с работы домой или наоборот, а если тревога больше 1 часа, то что людям делать?! Если метро в Киеве не везде есть ( и укрытия банально нет или оно закрыто)", – отметил в обращении к власти гражданин Михаил Куценко.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил рассмотреть эту петицию.

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2023, четверг
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