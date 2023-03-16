Соответствующая петиция на 16 марта набрала 7227 подписей.

Автор петиции просит отменить остановку общественного транспорта во время воздушных тревог в столице, поскольку из-за этого многие не успевают доехать на работу.

"Я считаю, что надо отменить остановку общественного транспорта, поскольку это негативно сказывается на людях, которые не могут доехать банально с работы домой или наоборот, а если тревога больше 1 часа, то что людям делать?! Если метро в Киеве не везде есть ( и укрытия банально нет или оно закрыто)", – отметил в обращении к власти гражданин Михаил Куценко.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил рассмотреть эту петицию.