В Киеве милиция задержала злоумышленника, который ранил двух человек

Об этом говорится на сайте МВД.



В сообщении МВД заявили, что оба пострадавших доставлены в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.



По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.



Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.



Во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он закрылся.



Спасателями ГСЧС проведены мероприятия по ликвидации пожара.



Впоследствии мужчину задержали.





Напомним, что в Голосеевском районе столицы произошла стрельба.