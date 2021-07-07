В Киеве милиция задержала злоумышленника, который ранил двух человек
МВД сообщает о задержании мужчины, который из окна квартиры стрелял в полицейских
Об этом говорится на сайте МВД.
В сообщении МВД заявили, что оба пострадавших доставлены в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.
По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.
Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.
Во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он закрылся.
Спасателями ГСЧС проведены мероприятия по ликвидации пожара.
Впоследствии мужчину задержали.
- Напомним, что в Голосеевском районе столицы произошла стрельба.
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