В Киеве милиция задержала мужчину, который с ножом нападал на детей

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Полиция Киева.



Известно, что в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что на улице Челябинской неизвестный подошел к детям и, угрожая ножом, отобрал у них смартфон и велосипед. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.



По словам начальника отдела раскрытия разбоев управления уголовного розыска столичной полиции Александра Чучи, полицейские немедленно начали необходимые меры для установления личности нападавшего:



"Мы опросили потерпевших, свидетелей и установили очевидцев преступления. Проанализировали видео с прилегающих к месту происшествия камер наблюдения и выяснили маршрут движения злоумышленника. После совершенного он поехал на поезде в Винницкую область. Мы немедленно связались с коллегами в Винницкой и совместно с ими задержали правонарушителя на станции железнодорожного транспорта ", - сказал Александр Чуча.

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