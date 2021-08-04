В Киеве милиция задержала мужчину, который с ножом нападал на детей
Столичные оперативники задержали уроженца Одесской области за разбойные нападения на детей
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Полиция Киева.
Известно, что в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что на улице Челябинской неизвестный подошел к детям и, угрожая ножом, отобрал у них смартфон и велосипед. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
По словам начальника отдела раскрытия разбоев управления уголовного розыска столичной полиции Александра Чучи, полицейские немедленно начали необходимые меры для установления личности нападавшего:
"Мы опросили потерпевших, свидетелей и установили очевидцев преступления. Проанализировали видео с прилегающих к месту происшествия камер наблюдения и выяснили маршрут движения злоумышленника. После совершенного он поехал на поезде в Винницкую область. Мы немедленно связались с коллегами в Винницкой и совместно с ими задержали правонарушителя на станции железнодорожного транспорта ", - сказал Александр Чуча.
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