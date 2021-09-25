В Киеве микроавтобус протаранил патрульное авто и травмировал полицейских
На Брест-Литовском шоссе микроавтобус столкнулся с патрульной машиной и травмировал двух полицейских
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На въезде в Киев, на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП с участием полицейских. Как удалось узнать репортерам, патрульные полицейские на новенькой Toyota Corolla остановили автомобиль Skoda белорусской регистрации.
В тот момент, когда патрульный выходил из машины в зад полицейской Toyota Corolla врезался микроавтобус Ford Transit. От удара копа отбросило от машины и авто продолжило движение и врезался в Skoda, стояла впереди.
В результате ДТП пострадал пассажир из Ford Transit, двое полицейских и человек из Skoda. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Свидетели говорят, что водитель Ford находился в состоянии алкогольного опьянения, так это или нет должна установить экспертиза. Отметим, что полицейские только получили новую Toyota Corolla и успели наездить на ней всего несколько тысяч километров.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. В результате ДТП образовалась огромная пробка в направлении Киева.
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