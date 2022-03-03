В Киеве между правым и левым берегом открыли мосты и обнародовали график работы общественного транспорта

Об этом сообщила КГГА.



Сообщение Северным и Дарницким доступно и для общественного, и для частного транспорта.



С 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работают сокращенным составом и только по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозку. Водители не могут ездить по полосе общественного транспорта, ведь она нужна автомобилям экстренных служб, а также военным технике и транспорту.



Кроме того, власть Киева призвала не выезжать в город без необходимости.

№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой;

№73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой;

№101 – от ул. Милославской до ж.м. Радужный;

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко;

№51 – через Дарницкий мост;

№55 – через Дарницкий мост;

№115 – через Дарницкий мост;

№114 – от Милославской до ж.м. Радужный;

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры;

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры;

№22 – через Дарницкий мост;

№91 – через Дарницкий мост;

№118 – от Политехнического института до моста Патона.

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Автобусные маршруты будут работать с изменениями:Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно прекращено. Остальные маршруты работают по постоянным схемам.Организована работа троллейбусного маршрута от ст. м. "Васильковская" до ул. Смолича. Движение других маршрутов временно не осуществляется.Функционируют трамвайные маршруты №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.Организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД - Контрактовая площадь". Движение других маршрутов временно приостановлено.Работу маршрутов общественного транспорта могут оперативно менять.