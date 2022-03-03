В Киеве между правым и левым берегом открыли мосты и обнародовали график работы общественного транспорта
В Киеве открыли Северный и Дарницкий мосты, а также сообщили расписание работы наземного общественного транспорта
Об этом сообщила КГГА.
Сообщение Северным и Дарницким доступно и для общественного, и для частного транспорта.
С 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работают сокращенным составом и только по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозку. Водители не могут ездить по полосе общественного транспорта, ведь она нужна автомобилям экстренных служб, а также военным технике и транспорту.
Кроме того, власть Киева призвала не выезжать в город без необходимости.
- №21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой;
- №73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой;
- №101 – от ул. Милославской до ж.м. Радужный;
- №103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко;
- №51 – через Дарницкий мост;
- №55 – через Дарницкий мост;
- №115 – через Дарницкий мост;
- №114 – от Милославской до ж.м. Радужный;
- №69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры;
- №90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры;
- №22 – через Дарницкий мост;
- №91 – через Дарницкий мост;
- №118 – от Политехнического института до моста Патона.
Организована работа троллейбусного маршрута от ст. м. "Васильковская" до ул. Смолича. Движение других маршрутов временно не осуществляется.
Функционируют трамвайные маршруты №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.
Организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД - Контрактовая площадь". Движение других маршрутов временно приостановлено.
Работу маршрутов общественного транспорта могут оперативно менять.
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