В Киеве метро возобновило работу после комендантского часа
17 марта Киевский метрополитен снова заработал в режиме перевозок
Об этом говорится в фейсбуке метрополитена .
На красной линии поезда будут двигаться от "Шулявской" до станции "Университет". На синей движение организовали от станции "Героев Днепра" до "Теремков". Остановок не будет на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".
На зеленой линии организовано движение поездов от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также на участке "Славутич" – "Красный хутор". Поезда не будут останавливаться на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".
Ориентировочный интервал поездки составляет 40 минут. График работы метро может оперативно изменяться по необходимости.
"Важно! Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать с 08:30 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие", - отметили в Киевском метрополитене.
- Напомним, с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве и Киевской области продолжался комендантский час.
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