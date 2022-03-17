В Киеве метро возобновило работу после комендантского часа

Об этом говорится в фейсбуке метрополитена .



На красной линии поезда будут двигаться от "Шулявской" до станции "Университет". На синей движение организовали от станции "Героев Днепра" до "Теремков". Остановок не будет на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".



На зеленой линии организовано движение поездов от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также на участке "Славутич" – "Красный хутор". Поезда не будут останавливаться на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".



Ориентировочный интервал поездки составляет 40 минут. График работы метро может оперативно изменяться по необходимости.



"Важно! Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать с 08:30 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие", - отметили в Киевском метрополитене.

Напомним, с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве и Киевской области продолжался комендантский час.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb