В Киеве машина сбила насмерть пешехода, который перебегал 8-полосную трассу

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.



Как рассказали свидетели, мужчина пытался перебежать трассу с металлическим отбойником посередине и попал под Volkswagen Golf.



Он получил травмы, несовместимые с жизнью.



ДТП произошло рядом с подземным пешеходным переходом.





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