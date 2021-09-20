В Киеве машина сбила насмерть пешехода, который перебегал 8-полосную трассу
В Святошинском районе столицы, на проспекте Палладина, пешеход погиб под колесами легковушки, когда перебегал 8-полосную трассу
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
Как рассказали свидетели, мужчина пытался перебежать трассу с металлическим отбойником посередине и попал под Volkswagen Golf.
Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
ДТП произошло рядом с подземным пешеходным переходом.
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