В Киеве маршрутка врезалась в столб
В Киеве вечером 30 июня на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
По его данным, ДТП произошло с участием маршрутки №476, водитель которой влетел в столб. На месте аварии работают правоохранители и медики. Последние осматривают пострадавших. Причины аварии должны установить сотрудники полиции.
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