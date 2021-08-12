В Киеве лицам без спецпропусков в случае локдауна заблокируют проездные, - КГГА
В случае возможного локдауна в Киеве общественным транспортом смогут воспользоваться только лица со специальными пропусками, транспортные карты без разрешений действовать будут
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) Алексей Кулеба.
"Работать будут ранее приобретенные транспортные карты: старого - Kyiv Smart Card и нового - Киев Цифровой - образца или карточка киевлянина. Но активными на время локдауна будут только те, владельцам которых предоставлено разрешение", - написал он.
Заявления на получение этих разрешений подают руководители предприятий.
"При оформлении заявки на получение разрешений руководитель подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется. Вы сможете воспользоваться общественным транспортом, как обычно, оплатив проезд карточкой. Все другие транспортные карты (без разрешений) в период суровых ограничений действовать не будут", - отметил Кулеба.
Для киевлян, не являющихся работниками предприятий критической сферы, в будущем планируют разработать механизм получения одноразовых разрешений для физлиц.
Заместитель председателя КГГА добавил, что пока нельзя заявлять со стопроцентной уверенностью, что локдаун будет.
- Напомним, Киев запустил электронную систему для получения предприятиями критической инфраструктуры спецпропусков на транспорт в случае усиления карантина из-за COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.69
Покупка 26.69Продажа 26.92
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.64
- Актуальное
- Важное