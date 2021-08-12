В Киеве лицам без спецпропусков в случае локдауна заблокируют проездные, - КГГА

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) Алексей Кулеба.

"Работать будут ранее приобретенные транспортные карты: старого - Kyiv Smart Card и нового - Киев Цифровой - образца или карточка киевлянина. Но активными на время локдауна будут только те, владельцам которых предоставлено разрешение", - написал он.

Заявления на получение этих разрешений подают руководители предприятий.

"При оформлении заявки на получение разрешений руководитель подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется. Вы сможете воспользоваться общественным транспортом, как обычно, оплатив проезд карточкой. Все другие транспортные карты (без разрешений) в период суровых ограничений действовать не будут", - отметил Кулеба.

Для киевлян, не являющихся работниками предприятий критической сферы, в будущем планируют разработать механизм получения одноразовых разрешений для физлиц.

Заместитель председателя КГГА добавил, что пока нельзя заявлять со стопроцентной уверенностью, что локдаун будет.

Напомним, Киев запустил электронную систему для получения предприятиями критической инфраструктуры спецпропусков на транспорт в случае усиления карантина из-за COVID-19.