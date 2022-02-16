В Киеве легковушка врезалась в два автомобиля такси, госпитализирована женщина

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .



По словам очевидцев, водитель Toyota на дороге "игрался в шашки", не справился с управлением и врезался в две машины такси.



Volkswagen сервиса Uber от удара развернуло и отбросило в отбойник, а находившаяся в салоне такси пассажирка получила травмы и была госпитализирована.



В машине такси Hyundai сервиса Bolt люди не пострадали.



У водителя Toyota при себе не оказалось ни одного документа.



На место аварии прибыли правоохранители.



















