В Киеве легковушка врезалась в два автомобиля такси, госпитализирована женщина
Вечером 15 февраля в Шевченковском районе Киева на проспекте Победы произошло ДТП с пострадавшим с участием трех автомобилей
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .
По словам очевидцев, водитель Toyota на дороге "игрался в шашки", не справился с управлением и врезался в две машины такси.
Volkswagen сервиса Uber от удара развернуло и отбросило в отбойник, а находившаяся в салоне такси пассажирка получила травмы и была госпитализирована.
В машине такси Hyundai сервиса Bolt люди не пострадали.
У водителя Toyota при себе не оказалось ни одного документа.
На место аварии прибыли правоохранители.
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