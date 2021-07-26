В Киеве легковушка сбила насмерть пешехода
В ночь на 26 июля в Киеве, на Столичном шоссе вблизи перекрестка с проспектом Науки, произошло смертельное ДТП
Об этом сообщают Стражи.Еспресо .
По имеющимся данным, пешеход перебегал шоссе в запрещенном для перехода месте и попал под колеса легковушки Fiat Doblo.
В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики скорой лишь констатировали смерть пешехода. Личность погибшего устанавливают следователи.
Через некоторое время в Fiat, который остановился посреди дороги, въехал грузовой автомобиль ГАЗель.
В результате ДТП были заблокированы три полосы движения, образовалась большая пробка со стороны ул. Заболотного.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.95
Покупка 26.95Продажа 27.2
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное