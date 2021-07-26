В Киеве легковушка сбила насмерть пешехода

Об этом сообщают Стражи.Еспресо .



По имеющимся данным, пешеход перебегал шоссе в запрещенном для перехода месте и попал под колеса легковушки Fiat Doblo.



В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики скорой лишь констатировали смерть пешехода. Личность погибшего устанавливают следователи.



Через некоторое время в Fiat, который остановился посреди дороги, въехал грузовой автомобиль ГАЗель.



В результате ДТП были заблокированы три полосы движения, образовалась большая пробка со стороны ул. Заболотного.

























