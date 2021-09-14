В Киеве легковушка сбила человека насмерть на пешеходном переходе

Об этом повидомяють Вартови.Еспресо.



Инцидент произошел в направлении Одесской площади.



Водитель Volkswagen сбил человека на регулируемом пешеходном переходе.



На место прибыли медики скорой, которые констатировали смерть. От травм пешеход скончался на месте.

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