В Киеве легковушка сбила человека насмерть на пешеходном переходе
В Святошинском районе Киева на Кольцевой дороге произошел наезд на пешехода
Об этом повидомяють Вартови.Еспресо.
Инцидент произошел в направлении Одесской площади.
Водитель Volkswagen сбил человека на регулируемом пешеходном переходе.
На место прибыли медики скорой, которые констатировали смерть. От травм пешеход скончался на месте.
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