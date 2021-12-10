В Киеве легковушка опрокинула "скорую", ехавшую на вызов: госпитализированы медики и водитель экипажа
В пятницу, 10 декабря, в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием легковушки Chevrolet Volt и автомобиля скорой помощи
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По словам свидетелей, "скорая" двигалась по ул. Электриков в направлении ул. Новоконстантиновской. В автомобиле были включены проблесковые маячки.
ДТП произошло, когда Chevrolet выехал с ул. Новоконстантиновской и по касательной ударил Mercedes медиков. Как следствие, скорая опрокинулась на бок.
Травмы получили водитель "скорой" и два врача, которые ехали по вызову. Их госпитализировали.
Водитель Шевроле отказался от госпитализации.
Для установления обстоятельств инцидента на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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