В Киеве легковик протаранил грузовик и врезался в электроопору: есть пострадавший

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, во второй полосе по проспекту Победы со стороны центра ехал КАМАЗ, а его пытался опередить с правой стороны водитель Honda Accord.





Затем Honda зацепила переднее правое колесо КАМАЗа и бампер, после чего водитель легковушки потерял управление автомобилем и врезался в элетроопору.





На момент аварии в легковушке находились водитель и пассажирка. В результате столкновения легковушки со столбом автомобиль загорелся. Водитель получил перелом руки и был госпитализирован.





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