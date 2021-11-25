В Киеве легковик протаранил грузовик и врезался в электроопору: есть пострадавший
В Шевченковском районе столицы на пересечении проспекта Победы и улицы Шолуденко произошло ДТП с участием грузовика КАМАЗ и легковушки Honda
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Как удалось узнать Стражам Эспрессо, во второй полосе по проспекту Победы со стороны центра ехал КАМАЗ, а его пытался опередить с правой стороны водитель Honda Accord.
Затем Honda зацепила переднее правое колесо КАМАЗа и бампер, после чего водитель легковушки потерял управление автомобилем и врезался в элетроопору.
На момент аварии в легковушке находились водитель и пассажирка. В результате столкновения легковушки со столбом автомобиль загорелся. Водитель получил перелом руки и был госпитализирован.
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