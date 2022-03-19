В Киеве концентрация смога превышена почти в 33 раза и есть незначительное задымление.
В Киеве задымление из-за изменения погоды и превышенная концентрация смога в воздухе, вероятно в результате пожаров после российских бомбардировок
Об этом сообщили КГГА и Центр стратегических коммуникаций.
"В столице наблюдается незначительное задымление. Это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра", - отметили в городской администрации.
По данным специалистов, качество воздуха в норме, однако в КГГА просят киевлян не открывать окна и не выходить из дому без необходимости.
В то же время в Центре стратегических коммуникаций предупредили, что в Киеве превышена концентрация смога в воздухе.
"Как показывают специализированные сервисы, к 8:00 19 марта концентрация загрязнителей в 32,9 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ", - говорится в сообщении.
Индекс качества воздуха значительно упал на территории практически всех районов города. По рейтингу IQ Air, киевский воздух – самый плохой в мире.
"Вероятно, это связано с пожарами от российских бомбардировок в других регионах и изменением розы ветров", - добавили в Центре стратегических коммуникаций. Советник главы МВД Вадим Денисенко объяснил причины смога над Киевом.
"Догорает свалка возле Новых Петровцев. Безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется", - заметил он.
Вадим Денисенко подчеркнул, что в Чернобыльской зоне с точки зрения пожарной ситуации все хорошо, а радиационный фон нормальный.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное