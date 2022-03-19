В Киеве концентрация смога превышена почти в 33 раза и есть незначительное задымление.

Об этом сообщили КГГА и Центр стратегических коммуникаций.



"В столице наблюдается незначительное задымление. Это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра", - отметили в городской администрации.



По данным специалистов, качество воздуха в норме, однако в КГГА просят киевлян не открывать окна и не выходить из дому без необходимости.

В то же время в Центре стратегических коммуникаций предупредили, что в Киеве превышена концентрация смога в воздухе."Как показывают специализированные сервисы, к 8:00 19 марта концентрация загрязнителей в 32,9 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ", - говорится в сообщении.Индекс качества воздуха значительно упал на территории практически всех районов города. По рейтингу IQ Air, киевский воздух – самый плохой в мире."Вероятно, это связано с пожарами от российских бомбардировок в других регионах и изменением розы ветров", - добавили в Центре стратегических коммуникаций.Советник главы МВД Вадим Денисенко объяснил причины смога над Киевом."Догорает свалка возле Новых Петровцев. Безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется", - заметил он.Вадим Денисенко подчеркнул, что в Чернобыльской зоне с точки зрения пожарной ситуации все хорошо, а радиационный фон нормальный.

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