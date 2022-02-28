В Киеве комендантский час будет действовать с 20:00 до 7:00

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.



"В настоящее время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуска нового образца Военного коменданта города Киева. Пропуска, выданные до этого, отменяются", - говорится в сообщении.



Пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго-настрого запрещено.



"Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - говорится в сообщении.



Во время КГ выйти из домов можно в случае воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb