В Киеве ко Дню окружающей среды провели толоки на 16 локациях и высадили около тысячи кустов

Об этом заявили в КГГА .



"В рамках Дня окружающей среды в столице прошли толоки на 16 локациях. В работе сегодня задействовано более 100 единиц техники. Всего высажено около полутысячи деревьев и тысяча кустов. Горожанам также предложили организовать уборку у себя во дворах", - говорится в сообщении.



Коммунальщики призывают не загружать весь мусор в мусорное ведро, а просят сухие листья и траву сворачивать на отдельные кучки, которые впоследствии уберут. В КГГА напомнили, что жечь траву, листья и другой сухостой запрещено. За такие действия взимается штраф.

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