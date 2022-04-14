В Киеве ко Дню окружающей среды провели толоки на 16 локациях и высадили около тысячи кустов
В Киеве в рамках Дня окружающей среды провели толоки, высадили около тысячи кустов и 500 деревьев
Об этом заявили в КГГА .
"В рамках Дня окружающей среды в столице прошли толоки на 16 локациях. В работе сегодня задействовано более 100 единиц техники. Всего высажено около полутысячи деревьев и тысяча кустов. Горожанам также предложили организовать уборку у себя во дворах", - говорится в сообщении.
Коммунальщики призывают не загружать весь мусор в мусорное ведро, а просят сухие листья и траву сворачивать на отдельные кучки, которые впоследствии уберут. В КГГА напомнили, что жечь траву, листья и другой сухостой запрещено. За такие действия взимается штраф.
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