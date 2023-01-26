Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании решение ввести экстренные отключения в трех областях и Киеве объяснили угрозой ракетного удара РФ.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 января Укрэнерго устанавливал областным распределителям лимиты потребления электроэнергии: дефицит в энергосистеме Украины рос из-за похолодания.

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