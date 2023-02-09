В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях будут действовать графики стабилизационных отключений света
На четверг, 9 февраля, Укрэнерго предоставило новые ограничения потребления электроэнергии
Об этом сообщили в телеграмм-канале ДТЭК.
По информации компании, для Киева предусмотрены следующие лимиты: с 00:00 до 10:00 – 845 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 1027 МВт. Для Киевщины предусмотрено с 00:00 до 10:00 – 774 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 823 МВт. В Днепропетровской области лимиты составляют с 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 1595 МВт.
Как объясняют энергетики, такие лимиты позволяют применить график стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Также установленные лимиты позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00.
"Но в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику", – добавили в компании.
- Что касается Одесщины, то из-за аварии на подстанции Укрэнерго в области до сих пор сложная ситуация со светом. Однако вскоре энергопитание Одессы и области должно измениться к лучшему: ремонтным бригадам Укрэнерго удалось предоставить дополнительный объем электричества в регион
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