В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях будут действовать графики стабилизационных отключений света

Об этом сообщили в телеграмм-канале ДТЭК.

По информации компании, для Киева предусмотрены следующие лимиты: с 00:00 до 10:00 – 845 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 1027 МВт. Для Киевщины предусмотрено с 00:00 до 10:00 – 774 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 823 МВт. В Днепропетровской области лимиты составляют с 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 1595 МВт.

Как объясняют энергетики, такие лимиты позволяют применить график стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Также установленные лимиты позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00.

"Но в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику", – добавили в компании.