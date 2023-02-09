Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях будут действовать графики стабилизационных отключений света

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях будут действовать графики стабилизационных отключений света

9 февраля, 2023 четверг
00:17
Экономика

На четверг, 9 февраля, Укрэнерго предоставило новые ограничения потребления электроэнергии

Об этом сообщили в телеграмм-канале ДТЭК.

По информации компании, для Киева предусмотрены следующие лимиты: с 00:00 до 10:00 – 845 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 1027 МВт. Для Киевщины предусмотрено с 00:00 до 10:00 – 774 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 823 МВт. В Днепропетровской области лимиты составляют с 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 1595 МВт.

Как объясняют энергетики, такие лимиты позволяют применить график стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Также установленные лимиты позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00.

"Но в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику", – добавили в компании.

  • Что касается Одесщины, то из-за аварии на подстанции Укрэнерго в области до сих пор сложная ситуация со светом. Однако вскоре энергопитание Одессы и области должно измениться к лучшему: ремонтным бригадам Укрэнерго удалось предоставить дополнительный объем электричества в регион
Читайте также:
російські танки, окупанти, оркі
7 февраля, 2023 вторник
Разведка Британии оценила способность РФ провести успешное наступление в феврале
Олексій Резніков
Автор
8 февраля, 2023 среда
Резников остается? Как Минобороны снова просит помощи волонтеров
путін путлер
8 февраля, 2023 среда
Путин втянул себя в войну на истощение, – военный эксперт Самусь
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.6
    Покупка 39.6
    Продажа 40.28
  • EUR
    Покупка 42.01
    Продажа 42.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
9 февраля
00:05
Гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции
2023, среда
8 февраля
23:51
Обновлено
Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном и Шольцом
23:15
"Реал" с Луниным уверенно победил "Аль-Ахли" на клубном ЧМ
22:58
"Согласовали дальнейшие шаги для победы над страной-террористом": Резников встретился с министром обороны Литвы
22:22
Шведский парламент поддержал выделение Украине военной помощи более чем на $400 млн
22:19
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 февраля
21:58
"Шахтер" проиграл "Хайдуку Сплит" в юношеской Лиге УЕФА
21:57
Сунак заявил об ускорении доставки вооружения Украине, чтобы оно было на фронте "в ближайшие дни и недели, а не месяцы"
21:47
Обзор
Китай просит ЕС отказаться от призывов к полной победе Украины, а Сунак предлагает тренировать украинских пилотов на самолетах НАТО. Мировые СМИ об Украине 8 февраля
21:40
Обстрелы Сумщины: за день зафиксировали около 100 прилетов
21:19
"Ребята готовы учиться быстро": Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины
21:01
Метрополитен переименовал "Русских танцовщиц" Дега и признал Куинджи украинским художником
20:56
Новая почта
В марте "Новая почта" откроет отделение в Литве
20:30
США в ООН заявили, что поставки Украине оружия для самозащиты не мешают прекращению войны
20:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:12
Обновлено
Россия ударила двумя ракетами по Черниговщине. Два человека погибли
20:06
В Федерации биатлона опровергли информацию о возвращении в сборную Украины спортсменки, выехавшей в Россию после 24 февраля
20:02
OPINION
Время для Путина
20:00
Обзор
Победные новости 350-го дня войны: еще больше ракет и Gepard для ВСУ, новые санкции против РФ и поверженный Чкалов
19:39
Россияне нанесли ракетный и 37 авиационных ударов, более 40 раз били из РСЗО и грабили гражданских в оккупации, - Генштаб
19:33
Во время контрнаступления в окрестностях Бахмута украинские воины ликвидировали подразделение россиян
19:09
Лунин сыграет за "Реал" в финале клубного ЧМ, для этого нужно победить "Аль-Ахли"
19:07
Свет
В Одесской области улучшается ситуация с энергоснабжением, - Укрэнерго
18:57
Порошенко привез помощь разведчикам на северный фронт: угроза возрастает, но и мы уже другие
18:53
Оккупанты запугивают украинцев, что без роспаспорта невозможно будет владеть имуществом, - мэр Мелитополя Федоров
18:48
F-16
Надеюсь, что вопрос поставки самолетов в Украину будет поднят во время февральского "Рамштайна", - дипломат Линкявичюс
18:43
"Порушил вопрос об F-16": Кулеба поговорил о предоставлении боевых самолетов с главой МИД Нидерландов
18:34
Россияне обстреляли Херсон, погиб мирный житель
18:33
Нардеп Вениславский: на сегодняшний день нет угрозы наступления на Киев или повторных широкомасштабных действий РФ
18:20
Морские пехотинцы за день уничтожили 31 оккупанта, 10 БМП и 2 танка
18:10
Обновлено
Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III
18:06
OPINION
О суровой правде глобального бытия
18:00
Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу исследовать, какие самолеты Великобритания может передать Украине
17:59
"Интересно, что чувствуют Гитлер и Путин, когда уничтожают целые города", - Усик признался, кому хотел бы залезть в голову
17:33
ГСЧС: сообщения о риске мощного землетрясения в Киеве распространяют, чтобы вызвать панику у населения
17:30
"Рух" победил миланский "Интер" в юношеской Лиге УЕФА
17:26
Эксклюзив
Превращение Энергоатома в АО во время войны вызывает много вопросов, - экс-глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков
17:18
"Вскоре": Кулеба анонсировал отправку Украине Великобританией танков Challenger и другой помощи
16:59
В Киеве демонтировали советский памятник летчику Чкалову
16:56
Эксклюзив
Ротации в Министерстве обороны никак не повлияют на поставку оружия Украине, - военный эксперт Свитан
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV