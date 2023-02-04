В Киеве, Киевщине и Днепропетровщине ослабят ограничение электроэнергии
Завтра, 5 февраля, Киев, Киевская область и Днепропетровск до 16:00 будут без ограничений электроэнергии
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал ДТЭК.
"Завтра Киев, Киевщина и Днепропетровщина в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. По команде Укрэнерго лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00. К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесщины, в области продолжаются экстренные отключения света", - пишет ДТЭК.
С 16:00 до 20:00 в Киеве предел потребления составит 1233 МВт. Киевщина – 882 МВт; Днепропетровщина – 1494 МВт.
- 3 февраля сообщалось, что в Одессе из-за аварии обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района.
- В связи со сложной ситуацией, которая произошла в Одесской области в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций, премьер-министр Денис Шмигальпоручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
- Вечером 4 февраля сообщалось, что в Одесской области из-за масштабной аварии на подстанции без света остались почти 500 тыс. абонентов. В настоящее время подключены к электроснабжению объекты, подающие городу воду и тепло.
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