В Киеве, Киевщине и Днепропетровщине ослабят ограничение электроэнергии

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал ДТЭК.

"Завтра Киев, Киевщина и Днепропетровщина в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. По команде Укрэнерго лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00. К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесщины, в области продолжаются экстренные отключения света", - пишет ДТЭК.

С 16:00 до 20:00 в Киеве предел потребления составит 1233 МВт. Киевщина – 882 МВт; Днепропетровщина – 1494 МВт.