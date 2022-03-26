В Киеве хватает лекарств и есть запас на случай чрезвычайных ситуаций, - Кличко

Об этом он сказал во время телемарафона, передает УНИАН.



"У нас хватает лекарств. Более того, нами сделан запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут случиться в Киеве. Мы надеемся, что этого не будет. Но, однако, запас у нас есть", - отметил Кличко.

По его словам, в Киев поступает помощь в виде запасов медикаментов.

"Почти все медикаменты есть", - заверил он

Кличко добавил, что больницы работают в обычном режиме.