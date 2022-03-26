В Киеве хватает лекарств и есть запас на случай чрезвычайных ситуаций, - Кличко
Мэр Виталий Кличко отмечает, что в Киеве хватает лекарств и сделан запас на случай чрезвычайных ситуаций
Об этом он сказал во время телемарафона, передает УНИАН.
"У нас хватает лекарств. Более того, нами сделан запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут случиться в Киеве. Мы надеемся, что этого не будет. Но, однако, запас у нас есть", - отметил Кличко.
По его словам, в Киев поступает помощь в виде запасов медикаментов.
"Почти все медикаменты есть", - заверил он
Кличко добавил, что больницы работают в обычном режиме.
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