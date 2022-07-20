Об этом сообщили на facebook-странице Института сердца Минздрава Украины.

Медики отмечают, что это была сверхсложная операция, выполненная украинским врачом-кардиохирургом Борисом Тодуровым.

"Его (раненого, - ред.) доставили бортом в Киев с линии фронта. Еще одно доказательство преступлений и геноцида, которые совершает Российская Федерация в Украине. Таких людей сегодня очень много: раненых, которых обстреляли "градами", "торнадо" и другими системами массового убийства”, – рассказал Борис Тодуров.

Видео можно просмотреть по этой ссылке.

18 июля львовский хирург спас 37-летнюю пациентку с минными осколками в животе.

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