В Киеве хирурги достали осколок снаряда из сердца воина, которое продолжало биться во время операции
В Институте сердца Министерства здравоохранения Украины хирурги извлекли осколок снаряда из сердца военнослужащего. При этом сердце продолжало биться во время оперативного вмешательства
Об этом сообщили на facebook-странице Института сердца Минздрава Украины.
Медики отмечают, что это была сверхсложная операция, выполненная украинским врачом-кардиохирургом Борисом Тодуровым.
"Его (раненого, - ред.) доставили бортом в Киев с линии фронта. Еще одно доказательство преступлений и геноцида, которые совершает Российская Федерация в Украине. Таких людей сегодня очень много: раненых, которых обстреляли "градами", "торнадо" и другими системами массового убийства”, – рассказал Борис Тодуров.
Видео можно просмотреть по этой ссылке.
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