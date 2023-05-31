В Киеве к вечеру откроют проезд по Гаванскому мосту

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Проезд по Гаванскому мосту откроют сегодня до вечера. Его закрыли после падения обломков ракеты на проезжую часть во время массированного обстрела столицы российскими варварами днем в понедельник", - отметил Кличко.

Он добавил, что столичные дорожные службы уже завершили асфальтирование поврежденной части покрытия дороги и сетей освещения, которые также были частично повреждены.

"Сейчас новый асфальт отстаивается и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт", - добавил Кличко.