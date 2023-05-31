В Киеве к вечеру откроют проезд по Гаванскому мосту
Поврежденный во время массированной ракетной атаки на Киев Гаванский мост будет восстановлен и открыт для движения к вечеру 31 мая
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Проезд по Гаванскому мосту откроют сегодня до вечера. Его закрыли после падения обломков ракеты на проезжую часть во время массированного обстрела столицы российскими варварами днем в понедельник", - отметил Кличко.
Он добавил, что столичные дорожные службы уже завершили асфальтирование поврежденной части покрытия дороги и сетей освещения, которые также были частично повреждены.
"Сейчас новый асфальт отстаивается и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт", - добавил Кличко.
- Кличко рассказал о восстановлении разрушенных многоэтажек в Киеве. Восстановление 17 наиболее поврежденных российскими обстрелами жилых домов было начато в начале лета 2022 года. В прошлом году восстановили 11 домов, в этом – еще 3.
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